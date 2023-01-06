Босс «Сампдории» рассказал, что сделает для памяти Виалли

Сегодня пришла еще одна скорбная весть о кончине футболиста, блиставшего в итальянской Серии А в 90-е годы - вслед за Синишей Михайловичем борьбу за жизнь проиграл Джанлука Виалли, тоже, к слову, выступавший в «Сампдории». С именем Виалли связан и единственный чемпионский титул генуэзцев в 1991 году, и нынешний президент клуба Марко Ланна рассказал, как он намерен почтить память Виалли.

-Я многому научился у него, как игрок и как личность. Мы были большими друзьями, практически как братья. Джанлука навсегда останется в нашей памяти позитивным и веселым человеком, - цитирует Ланну итальянское новостное агентство ITASportPress.