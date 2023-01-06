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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри отреагировал на смерть Виалли

06 Января 2023 • 16:37 Комментировать

В пятницу из жизни ушёл бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли. Во время пресс-конференции на эту трагическую новость отреагировал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Прежде чем начать пресс-конференцию, правильно вспомнить Эрнесто Кастано и Джанлуку Вилли. Они многое дали «Ювентусу» и сборную Италии. Я прошу вас почтить минутой молчания память этих двух мужчин», - сказал Аллегри журналистам.

«Виалли был примером для подражания. Нам всем будет его не хватать», - высказался тренер «Ювентуса».

Эрнесто Кастано, бывший футболист сборной Италии, умер 5 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Джанлука Виалли
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