​Аллегри отреагировал на смерть Виалли

В пятницу из жизни ушёл бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли. Во время пресс-конференции на эту трагическую новость отреагировал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Прежде чем начать пресс-конференцию, правильно вспомнить Эрнесто Кастано и Джанлуку Вилли. Они многое дали «Ювентусу» и сборную Италии. Я прошу вас почтить минутой молчания память этих двух мужчин», - сказал Аллегри журналистам.

«Виалли был примером для подражания. Нам всем будет его не хватать», - высказался тренер «Ювентуса».

Эрнесто Кастано, бывший футболист сборной Италии, умер 5 января.