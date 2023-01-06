​Аллегри отреагировал на смерть Виалли

В пятницу из жизни ушёл бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли. Во время пресс-конференции на эту трагическую новость отреагировал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Прежде чем начать пресс-конференцию, правильно вспомнить Эрнесто Кастано и Джанлуку Вилли. Они многое дали «Ювентусу» и сборную Италии. Я прошу вас почтить минутой молчания память этих двух мужчин», - сказал Аллегри журналистам.
«Виалли был примером для подражания. Нам всем будет его не хватать», - высказался тренер «Ювентуса».
Эрнесто Кастано, бывший футболист сборной Италии, умер 5 января.
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