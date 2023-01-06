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Чемпионат Италии. Серия А

​Матчи ближайшего тура Серии А начнутся с минуты молчания в память о Виалли

06 Января 2023 • 14:49 Комментировать

После продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушёл бывший игрок сборной Италии Джанлука Виалли. В память о футболисте матчи ближайшего тура итальянской Серии А будут начинаться с минуты молчания. Об этом официально объявила Федерация футбола Италии.

«Я глубоко опечален. До последнего надеялся, что он сможет сотворить ещё одно чудо. То, что Виалли сделал для итальянского футбола и сборной, никогда не будет забыто», - высказался президент итальянской федерации Габриэле Гравина.

На клубном уровне Джанлука Виалли поиграл за «Кремонезе», «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Джанлука Виалли Габриэле Гравина
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