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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарабия может сменить «ПСЖ» на «Милан»

06 Января 2023 • 14:29 Комментировать

Атакующий полузащитник Пабло Сарабия в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает Calciomercatoweb, «Милан» сделал «ПСЖ» предложение по трансферу Сарабии в размере 10 миллионов евро.

Отмечается, что Пабло Сарабия хочет покинуть «ПСЖ» ради возможности получать больше игрового времени. По этой причине январский трансфер 30-летнего испанца является весьма вероятным.

В сезоне 2022/2023 Пабло Сарабия провёл за «ПСЖ» 18 матчей в различных соревнованиях. В них испанец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

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Милан ПСЖ Пабло Сарабия Трансферы футбола - зима 2023
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