​Сарабия может сменить «ПСЖ» на «Милан»

Атакующий полузащитник Пабло Сарабия в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает Calciomercatoweb, «Милан» сделал «ПСЖ» предложение по трансферу Сарабии в размере 10 миллионов евро.

Отмечается, что Пабло Сарабия хочет покинуть «ПСЖ» ради возможности получать больше игрового времени. По этой причине январский трансфер 30-летнего испанца является весьма вероятным.

В сезоне 2022/2023 Пабло Сарабия провёл за «ПСЖ» 18 матчей в различных соревнованиях. В них испанец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.