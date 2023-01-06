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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»

06 Января 2023 • 12:10 Комментировать

Малийский защитник Амари Траоре, правами на которого владеет французский «Ренн», может переехать в итальянский чемпионат. По информации GFFN, заинтересованность в услугах 30-летнего африканского футболиста проявляет «Рома». Инициатором подписания игрока выступает наставник «волков» Жозе Моуринью.

Траоре играет за «Ренн» с 2017 года. Его трудовое соглашение с французским клубом рассчитано до середины 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Траоре принял участие в 19 встречах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Амари Траоре Трансферы футбола - зима 2023
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