Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»

Малийский защитник Амари Траоре, правами на которого владеет французский «Ренн», может переехать в итальянский чемпионат. По информации GFFN, заинтересованность в услугах 30-летнего африканского футболиста проявляет «Рома». Инициатором подписания игрока выступает наставник «волков» Жозе Моуринью.

Траоре играет за «Ренн» с 2017 года. Его трудовое соглашение с французским клубом рассчитано до середины 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Траоре принял участие в 19 встречах, в которых отметился одной результативной передачей.