«Милан» подпишет голкипера «ПСЖ»

29-летний испанский вратарь Серхио Рико решил покинуть «ПСЖ». Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, голкипер ответил согласием на предложение «Милана». Стороны заключат соглашение до окончания нынешнего сезона.

Рико является футболистом парижского гранда с сентября 2020 года. Трудовой договор вратаря с клубом рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серхио не сыграл ни одного матча в Лиге 1. В минувшем сезоне Рико выступал на правах аренды за «Мальорку». Он принял участие в 14 поединках чемпионата Испании и пропустил 29 мячей.