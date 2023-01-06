«Наполи» готовится к подписанию защитника сборной Польши

Крайний защитник «Сампдории» Бартош Берешиньски близок к переходу в другой итальянский клуб. Новым местом работы 30-летнего польского футболиста станет «Наполи», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Берешиньски сегодня, 6 января, пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет трудовое соглашение с неаполитанским клубом.

Трансферная стоимость Бартоша оценивается в три миллиона евро, а его контракт с «Сампдорией» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, в которых получил одну желтую карточку.