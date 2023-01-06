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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича выбыл из строя из-за травмы

06 Января 2023 • 09:40 Комментировать

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия, который выступает в чемпионате Италии за «Наполи», пропустил последнее тренировочное занятие команды.

Как информирует Football-Italia, 21-летний грузинский футболист не тренировался из-за повреждения, которое получил в недавнем поединке против миланского «Интера» (0:1). В связи с этим, Хвича рискует пропустить предстоящий воскресный поединок с генуэзской «Сампдорией».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 13 поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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