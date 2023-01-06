«Ювентус» принял решение по Милику

Туринский «Ювентус» заинтересован в новой сделке с польским нападающим Аркадиушем Миликом, правами на которого владеет французский «Марсель».

Согласно информации журналистов La Stampa, «старая синьора» решила выкупить 28-летнего футболиста. Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро. Еще два миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

Арендное соглашение Аркадиуша с туринским грандом истекает по завершении нынешней кампании.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Милик принял участие в 13 поединках, отметившись пятью забитыми мячами.