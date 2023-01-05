Дида рассказал, чему учит Меньяна

Наставником нынешнего голкипера «Милана» Майка Меньяна является Нельсон Дида, бывший вратарь клуба. Он рассказал об особенностях подготовки Майка, который присоединился к клубу в 2021 году, после того, как команду в направлении «ПСЖ» покинул Джанлуиджи Доннарумма.

- У него очень взрывной, эффектный стиль, это было видно еще в «Лилле» («Лилль» с Меньяном в составе в сезоне 2021/2021 дал по носу «ПСЖ», выиграв чемпионский титул - прим.ред). А еще он быстро работает с мячом, не держит его у себя. Мы с ним специально работали над этим. А также над выходами, над координацией движений, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.