Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дида рассказал, чему учит Меньяна

05 Января 2023 • 23:59 Комментировать

Наставником нынешнего голкипера «Милана» Майка Меньяна является Нельсон Дида, бывший вратарь клуба. Он рассказал об особенностях подготовки Майка, который присоединился к клубу в 2021 году, после того, как команду в направлении «ПСЖ» покинул Джанлуиджи Доннарумма.

- У него очень взрывной, эффектный стиль, это было видно еще в «Лилле» («Лилль» с Меньяном в составе в сезоне 2021/2021 дал по носу «ПСЖ», выиграв чемпионский титул - прим.ред). А еще он быстро работает с мячом, не держит его у себя. Мы с ним специально работали над этим. А также над выходами, над координацией движений, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дида Майк Меньян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
00:44 · Италия. Серия А
Дида: «Меньян сказал мне, что пришёл в «Милан» из-за меня»
00:31 · Италия. Серия А
​Онана амбициозен: «Интер» должен стремиться к победе везде, в том числе и в Лиге чемпионов»
00:12 · Италия. Серия А
Кассано: «Наполи» сыграл плохо, гонка за Скудетто снова открыта»
00:05 · Италия. Серия А
Скончался бывший чемпион Европы в составе итальянской сборной
05 Января
23:59 · Италия. Серия А
Дида рассказал, чему учит Меньяна
23:39 · Италия. Серия А
Дида: «Милан» может выиграть всё»
23:02 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» было важно выиграть у прямого конкурента»
22:56 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Чувствительное поражение для «Наполи»
21:06 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «Ханданович очень важен, но Онана заслуживает место в воротах»
20:52 · Италия. Серия А
Вентура: «Я увидел лучший «Интер» сезона»
19:26 · Италия. Серия Б
В «Венеции» прокомментировали восстановление Черышева после травмы
16:40 · Италия. Серия А
​Инфантино – об инциденте с Юмтити: «Фанаты должны подняться, чтобы навсегда заткнуть рты расистам»
16:34 · Италия. Серия А
Чинквини: «У Миранчука может сложиться большая карьера»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на интерес «Валенсии», Закария останется в «Челси»
15:43 · Италия. Серия А
​Директор «Лацио»: Новых игроков из России в Серии А не будет
Все новости
Рекомендуем