​Инфантино – об инциденте с Юмтити: «Фанаты должны подняться, чтобы навсегда заткнуть рты расистам»

Защитник «Лечче» Самуэль Юмтити, права на которого принадлежат «Барселоне», столкнулся с расизмом в матче чемпионата Италии. Комментарий насчёт случившегося инцидента дал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Давайте крикнем громко и чётко: «Расизму нет!». Пускай подавляющее большинство фанатов, являющиеся хорошими людьми, поднимутся, чтобы раз и навсегда заткнуть рты расистам», - высказался Инфантино, чьи слова приводит L’Equipe.

Напомним, что в среду «Лечче» на своём поле обыграл «Лацио» со счётом 2:1. За счёт набора трёх очков команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.