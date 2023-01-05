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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: «У Миранчука может сложиться большая карьера»

05 Января 2023 • 16:34 Комментировать
Торино
1:1
Верона
окончен

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук забил очень важный гол и в целом отлично выступил против «Вероны». Видно, что его игра постоянно улучшается и у него может сложиться большая карьера, в том числе, в Италии», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Функционер отметил, что для перехода в топ-клуб Серии А Миранчуку необходимо демонстрировать высокий уровень игры в каждой встрече, а не только в одной игре.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в десяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Оресте Чинквини Алексей Миранчук
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