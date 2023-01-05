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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Лацио»: Новых игроков из России в Серии А не будет

05 Января 2023 • 15:43 Комментировать

Игли Таре, занимающий должность спортивного директора «Лацио», ответил на вопрос о возможных трансферах в клубы Серии А футболистов из России в наступившем календарном году.

«Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдёт в Серию А. По политическим причинам в том числе», - высказался Таре, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент в топ-дивизионе Италии выступает только один футболист из России – полузащитник Алексей Миранчук. Он играет в аренде за «Торино». При этом права на Миранчука принадлежат «Аталанте».

Также в Италии выступает Денис Черышев. Правда, он играет в Серии Б – за «Венецию».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игли Таре
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