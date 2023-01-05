В «Наполи» прокомментировали слухи о возможном трансфере Унаи

Руководство «Наполи» прояснило ситуацию по поводу возможного перехода в команду полузащитника «Анже» Аззедина Унаи, который стал одним из открытий чемпионата мира в составе сборной Марокко. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Гинтоли отрицает слухи, которые связывают хавбека с командой Лучано Спаллетти.

«Наполи» готовит предложение по Унаи? Мы чувствуем, что наш состав уже укомплектован, поэтому мы сконцентрированы на выступлениях на поле», – цитирует Гинтоли итальянский журналиста Фабрицио Романо.

Вчера «Наполи» прервал свою победную серию в Серии А, проиграв на выезде миланскому «Интеру». Отрыв от второго места сократился до пяти очков.