Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» прокомментировали слухи о возможном трансфере Унаи

05 Января 2023 • 11:21 Комментировать

Руководство «Наполи» прояснило ситуацию по поводу возможного перехода в команду полузащитника «Анже» Аззедина Унаи, который стал одним из открытий чемпионата мира в составе сборной Марокко. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Гинтоли отрицает слухи, которые связывают хавбека с командой Лучано Спаллетти.

«Наполи» готовит предложение по Унаи? Мы чувствуем, что наш состав уже укомплектован, поэтому мы сконцентрированы на выступлениях на поле», – цитирует Гинтоли итальянский журналиста Фабрицио Романо.

Вчера «Наполи» прервал свою победную серию в Серии А, проиграв на выезде миланскому «Интеру». Отрыв от второго места сократился до пяти очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Анже Трансферы футбола - зима 2023 Кристиан Гинтоли Аззедин Унаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
11:45 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает вести переговоры со Шкриньяром по новому контракту
11:21 · Италия. Серия А
В «Наполи» прокомментировали слухи о возможном трансфере Унаи
08:47 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о трансферах «Ювентуса»
08:06 · Италия. Серия А
Джеко раскрыл секрет своего футбольного долголетия
06:51 · Италия. Серия А
Красивый жест Дибалы - сдал свою медаль чемпиона мира в клубный музей «Ромы»
06:41 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Спасибо всем за приём, рад победе»
06:19 · Италия. Серия А
Станкович посвятил победу Синише Михайловичу
06:10 · Италия. Серия А
Мотта: «Трудно принять такое поражение»
06:00 · Италия. Серия А
Джеко: «Мы заслужили победу»
05:20 · Италия. Серия А
Продлилась удивительная серия «Ювентуса» против «Кремонезе», начатая ещё в 1929 году
01:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Впечатляющая победа»
01:26 · Италия. Серия А
Очоа - первый голкипер из Латинской Америки в 21-м веке, сыгравший в Серии А
01:19 · Италия. Серия А
Принесший триумф «Интеру» гол Джеко оказался для него 20-м за миланский клуб в Серии А
01:09 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы слишком медленно двигались»
00:44 · Италия. Серия А
«Сампдория» выиграла первый матч в году впервые с 2016 года
Все новости
Рекомендуем