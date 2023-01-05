Аллегри ответил на вопрос о трансферах «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ после поединка против «Кремонезе» (1:0) в рамках итальянской Серии А.

«Будем ли мы делать трансферы? По моему мнению, мы уже построили хорошую команду, но есть проблемы из-за травм нескольких футболистов. С точки зрения глубины состава у нас все отлично. Я верю в своих подопечных, но при этом мы держим в уме потенциальных новичков», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

После 16 туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала 34 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Наполи» на семь баллов.