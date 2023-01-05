Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри ответил на вопрос о трансферах «Ювентуса»

05 Января 2023 • 08:47 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ после поединка против «Кремонезе» (1:0) в рамках итальянской Серии А.

«Будем ли мы делать трансферы? По моему мнению, мы уже построили хорошую команду, но есть проблемы из-за травм нескольких футболистов. С точки зрения глубины состава у нас все отлично. Я верю в своих подопечных, но при этом мы держим в уме потенциальных новичков», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

После 16 туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала 34 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Наполи» на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
08:47 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о трансферах «Ювентуса»
08:06 · Италия. Серия А
Джеко раскрыл секрет своего футбольного долголетия
06:51 · Италия. Серия А
Красивый жест Дибалы - сдал свою медаль чемпиона мира в клубный музей «Ромы»
06:41 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Спасибо всем за приём, рад победе»
06:19 · Италия. Серия А
Станкович посвятил победу Синише Михайловичу
06:10 · Италия. Серия А
Мотта: «Трудно принять такое поражение»
06:00 · Италия. Серия А
Джеко: «Мы заслужили победу»
05:20 · Италия. Серия А
Продлилась удивительная серия «Ювентуса» против «Кремонезе», начатая ещё в 1929 году
01:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Впечатляющая победа»
01:26 · Италия. Серия А
Очоа - первый голкипер из Латинской Америки в 21-м веке, сыгравший в Серии А
01:19 · Италия. Серия А
Принесший триумф «Интеру» гол Джеко оказался для него 20-м за миланский клуб в Серии А
01:09 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы слишком медленно двигались»
00:44 · Италия. Серия А
«Сампдория» выиграла первый матч в году впервые с 2016 года
00:42 · Италия. Серия А
«Удинезе» не удалось дожать «Эмполи»
00:41 · Италия. Серия А
«Интер» нанёс первое поражение «Наполи» и вернул интригу в борьбе за Скудетто
Все новости
Рекомендуем