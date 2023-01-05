Джеко раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Боснийский нападающий Эдин Джеко, который принес миланскому «Интеру» победу над «Наполи» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии, пообщался с представителями СМИ после завершения встречи.

«В чем секрет моего успешного выступления? Я постоянно работаю, ведь без труда ничего не получится. Да, мне уже 36 лет, но я по-прежнему полон сил и желания играть в футбол», - передает слова форварда FC Inter1908.

В нынешнем сезоне Джеко поучаствовал в 22 поединках за «нерадзурри», в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.