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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко раскрыл секрет своего футбольного долголетия

05 Января 2023 • 08:06 Комментировать

Боснийский нападающий Эдин Джеко, который принес миланскому «Интеру» победу над «Наполи» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии, пообщался с представителями СМИ после завершения встречи.

«В чем секрет моего успешного выступления? Я постоянно работаю, ведь без труда ничего не получится. Да, мне уже 36 лет, но я по-прежнему полон сил и желания играть в футбол», - передает слова форварда FC Inter1908.

В нынешнем сезоне Джеко поучаствовал в 22 поединках за «нерадзурри», в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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