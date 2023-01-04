Иммобиле обошёл дель Пьеро по количеству голов в Серии А

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата «Лацио» съездил в гости к «Лечче», потерпев там «волевое поражение» - римляне первыми открыли счет благодаря усилиям Чиро Иммобиле, но во второй половине встречи пропустили два мяча.

Для Иммобиле успешный удар стал 189-м голом в Серии А, он вышел на девятое место в списке абсолютно лучших бомбардиров чемпионата Италии за всю историю его проведения.

Позади остались такие бывшие игроки, как Алессандро дель Пьеро, Альберто Джилардино и другая легенда «Лацио» - Джузеппе Синьори. Все они забили по 188 голов в итальянском чемпионате Серии А.