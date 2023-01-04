Тонали: «Леау хочет остаться в «Милане»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался о своём одноклубнике Рафаэле Леау.

«Леау хочет остаться в «Милане», вы можете это видеть — Рафа счастлив здесь, и он всегда был ключевым игроком в клубном проекте», - цитирует Тонали в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Накануне «Милан» сыграл первый в 2023 году матч в Серии А, одержав победу над середняком лиги «Салернитаной» - 2:1. Леау забил первый гол «россонери», а Тонали – второй.

Всего у Леау семь голов за «Милан» в текущем сезоне, портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 85 млн евро.

Ранее сообщалось, что португалец близок к заключению нового соглашения с «Миланом».