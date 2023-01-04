«Лечче» одержал волевую победу над «Лацио»

В 16-м туре Серии А «Лацио» гостил у «Лечче», аутсайдера чемпионата Италии. Игра не получилась богатой на опасные моменты, тем не менее, получилась результативной. Уже на 14-й минуте Чиро Иммобиле открыл счет в поединке. После перерыва мяч побывал в сетке других ворот. С ударом Федерико ди Франческо голкипер справился, но Габриэль Стрефецца добил. На 72-й минуте «Лечче» уже оказался впереди, ди Франческо вывел на убойную позицию Лоренцо Коломбо - 2:1.
«Лацио» делит четвертое место с «Ромой» и «Интером», «Лечче» - 12-й.
Протокол игры
|14'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Стрефецца Габриэль57'
|(2:1) Коломбо Лоренцо72'
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино• 49'Блен Алексис90' (Аскилдсен Кристоффер (90') •Юлманд Мортен• 78'Гонсалес Джоан89' (Мале Юссеф (89') •Стрефецца Габриэль73' (Уден Реми (73') •Коломбо Лоренцо84' (Сисей Ассан (84') •Банда Ламек 5'46' (Ди Франческо Федерико (46')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо• 37'Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей62' (Весино Матиас (62') •Катальди Данило80' (Антонио Маркос (80') •Башич Тома86' (Ромеро Лука (86') •Педро Родригес61' (Андерсон Фелипе (61') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа80' (Канчельери Маттео (80')
04 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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