«Лечче» одержал волевую победу над «Лацио»

В 16-м туре Серии А «Лацио» гостил у «Лечче», аутсайдера чемпионата Италии. Игра не получилась богатой на опасные моменты, тем не менее, получилась результативной. Уже на 14-й минуте Чиро Иммобиле открыл счет в поединке. После перерыва мяч побывал в сетке других ворот. С ударом Федерико ди Франческо голкипер справился, но Габриэль Стрефецца добил. На 72-й минуте «Лечче» уже оказался впереди, ди Франческо вывел на убойную позицию Лоренцо Коломбо - 2:1.

«Лацио» делит четвертое место с «Ромой» и «Интером», «Лечче» - 12-й.