Каррера: «Миранчук — классный футболист, обладающий качествами топ-игрока»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от забитого гола полузащитником «Торино» Алексеем Миранчуком в ворота «Вероны». Матч 16-тура чемпионата Италии завершился ничейным результатом 1:1.

«Миранчук забил потрясающий гол! Но я не удивлен — он классный футболист, обладающий качествами топ-игрока», — цитирует слова Карреры «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в десяти матчах Серии А, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

«Торино» занимает 9-е место в чемпионате Италии, набрав 22 очка после 16 игр.