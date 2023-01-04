Сёмин считает, что Миранчук превосходит по мастерству одноклубников в «Торино»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче против «Вероны». Встреча 16-го тура чемпионата Италии завершилась ничьей 1:1.

«По своему мастерству Лёша в атакующих действиях сильней всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу и бить с левой ноги», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что у Миранчука превосходный удар, хавбек продемонстрировал это своим голом в ворота «Вероны». Тренер считает, что если Миранчук будет бить чаще, то и чаще станет забивать.

В текущем сезоне 27-летний игрок забил три мяча и сделал три ассиста в десяти играх Серии А.