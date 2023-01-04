Миранчук забил первый гол «Торино» в 2023 году

В среду в чемпионате Италии проходит матч между «Торино» и «Вероной». В средине второго тайма хозяевам поля удалось уравнять количество единиц на табло. Автором гола стал полузащитник Алексей Миранчук. Россиянину удался отличный удар со средней дистанции в верхний угол ворот.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего футболиста принадлежат «Аталанте». Впрочем, у «быков» будет возможность выкупить Миранчука в конце сезона.

Следить за матчем между «Торино» и «Вероной» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.