«Ювентус» намерен сохранить в команде полузащитника Адриена Рабио. Появилась информация о том, что туринцы подготовили для 27-летнего француза новое предложение с прежней базовой зарплатой в 7 миллионов евро.

Тем не менее, Адриен Рабио продолжает настаивать на своём – он хочет зарабатывать 10 миллионов евро ежегодно. Такой сигнал руководителям «Ювентуса» послало окружение Рабио, о чём рассказывает Calciomercato.

Отметим, что действующий контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Таким образом, летом француз может перейти в другой клуб в статусе свободного агента.