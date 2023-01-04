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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» приняла решение по Кокорину

04 Января 2023 • 13:43 Комментировать

«Фиорентина» определилась с будущим российского нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего на правах аренды за кипрский «Арис».

Как стало известно журналистам Sport24, во флорентийском клубе приняли решение расторгнуть с 31-летним футболистом трудовой договор по завершении нынешнего сезона. В «Фиорентине» рады, что Александр получает стабильную игровую практику в «Арисе» и готовы оставить его на Кипре.

Кокорин перебрался в кипрский коллектив на правах аренды в августе прошлого года. С того момента Александр провел 11 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин арис лимасол
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