«Фиорентина» приняла решение по Кокорину

«Фиорентина» определилась с будущим российского нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего на правах аренды за кипрский «Арис».

Как стало известно журналистам Sport24, во флорентийском клубе приняли решение расторгнуть с 31-летним футболистом трудовой договор по завершении нынешнего сезона. В «Фиорентине» рады, что Александр получает стабильную игровую практику в «Арисе» и готовы оставить его на Кипре.

Кокорин перебрался в кипрский коллектив на правах аренды в августе прошлого года. С того момента Александр провел 11 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.