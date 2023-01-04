Стало известно, где может продолжить карьеру Алекс Сандро

Латераль сборной Бразилии Алекс Сандро близок к уходу из туринского «Ювентуса». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 31-летний южноамериканский защитник может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Игрок уже получил предложения от двух неназванных клубов.

«Старая синьора» решила не предлагать опытному игроку новое трудовое соглашение. Таким образом, Алекс покинет туринский коллектив в статусе свободного агента. За «Ювентус» он выступает с лета 2015 года.

В текущем сезоне Сандро принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.