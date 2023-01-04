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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на матч «Интер» - «Наполи»

04 Января 2023 • 09:17 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем поединке чемпионата Италии между миланским «Интером» и «Наполи».

«Интеру» нужно атаковать и побеждать, поэтому эта игра имеет шансы быть результативной. «Наполи» много забивает, а «Интеру» деваться некуда – надо идти в атаку. Прогноз - тотал больше 2,5», - передает слова Мора издание «РБ Спорт».

Поединок 16-го тура итальянской Серии А «Интер» - «Наполи» состоится в среду, 4 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева идут на пятом месте, а гости лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Эдуард Мор
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