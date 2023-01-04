Пальюка: «В Италии достаточно сильных вратарей»

В Италии есть дефицит хороших полузащитников или нападающих, но не вратарей, считает бывший кипер итальянской сборной Джанлука Пальюка. Он считает ошибкой приглашать вратарей со стороны, хотя ведущие клубы Италии именно так и поступают - ворота «Ювентуса» защищает поляк, «Милана» - француз, а «Интера» - камерунец и словенец.

- В нашем футболе, увы, больше верят в иностранных вратарей, и это большая ошибка. В Италии много отличных вратарей, Карнесекки, Викарио, Мерет, а еще ди Грегорио. «Интер» взял Онана лишь потому что он был бесплатным, иначе не стал бы его приглашать, - считает Пальюка, слова которого цитирует pianetamilan.it.