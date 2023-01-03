​Сарри: Трансферные слухи могут нарушить гармонию

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о своих ожиданиях от зимнего трансферного окна.

«Трудно улучшить команду и поднять планку. Если каждый день говорить о Сергее Милинковиче-Савиче и Луисе Альберто, то можно нарушить гармонию. Но это не моя вина.

Футболисты не должны поддаваться влиянию. Я читал, что мы с Луисом Альберто не ладим, но когда я пришёл в клуб, он хотел уйти, так что я здесь нашёл такую ситуацию. В каждое трансферное окно говорят, что Альберто хочет вернуться в Испанию. Но в конечном итоге он остаётся и помогает нам», - слова Сарри с пресс-конференции приводит Football Italia.