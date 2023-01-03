​Сарри: «Трудно предсказать реакцию команд на столь долгий перерыв»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о паузе в клубном сезоне, возникшей из-за проведения в Катаре чемпионата мира.

«Я столкнулся с тем, с чем ранее не сталкивался. Только период изоляции из-за коронавируса был похожим.

Трудно предсказать реакцию команд на столь долгий перерыв. Мы уже увидели это в других чемпионатах – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» проиграли, а «Челси» столкнулся с проблемами», - высказался Сарри на пресс-конференции.

В среду, 4 января, «Лацио» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.