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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук сыграет в старте «Торино» в матче с «Вероной»

03 Января 2023 • 13:43 Комментировать

Российский хавбек Алексей Миранчук появится в основном составе «Торино» на поединок 16-го тура итальянской Серии А против «Вероны», об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». Матч запланирован на среду, 4 января.

Наставник туринского коллектива Иван Юрич видит 27-летнего полузащитника игроком старта и настаивает на его выкупе у «Аталанты».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Арендное соглашение россиянина с «Торино» рассчитано до лета.

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Торино Алексей Миранчук
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