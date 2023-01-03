Миранчук сыграет в старте «Торино» в матче с «Вероной»

Российский хавбек Алексей Миранчук появится в основном составе «Торино» на поединок 16-го тура итальянской Серии А против «Вероны», об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». Матч запланирован на среду, 4 января.

Наставник туринского коллектива Иван Юрич видит 27-летнего полузащитника игроком старта и настаивает на его выкупе у «Аталанты».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Арендное соглашение россиянина с «Торино» рассчитано до лета.