Малиновский может перейти во французский топ-клуб

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский может сменить итальянский чемпионат на французскую Лигу 1. Согласно информации Tuttomercatoweb, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

Французский клуб хотел бы оформить аренду хавбека до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Конкурентами «Марселя» в борьбе за украинца считаются лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне Руслан принял участие в 18 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.