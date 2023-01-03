Леау близок к продлению контракта с «Миланом»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау, судя по всему, останется в нынешнем клубе. Об этом посредством своего сайта сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Стороны ведут переговоры о подписании нового трудового соглашения. Руководство итальянского клуба предложило Леау заработную плату в размере семи миллионов евро. Сам футболист готов принять предложение и продолжить выступления за команду.

Срок действующего контракта Рафаэла с «Миланом» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний португалец сыграл 14 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.