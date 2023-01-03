В «Торино» высказались о готовности Миранчука

Давиде Ваньяти, который занимает пост технического директора «Торино», высказался о возможном появлении российского полузащитника Алексея Миранчука в первом поединке текущего года.

«Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против «Вероны», - передает слова функционера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник поучаствовал в десяти поединках за туринский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

За «Торино» Алексей выступает на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит «Аталанте».