«Интер» сделал финальное предложение Шкриньяру

Защитник Милан Шкриньяр получил предложение от руководства миланского «Интера» о пролонгации трудового соглашения. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Джанлуки ди Марцио.

Согласно сведениям источника, «нерадзурри» готовы платить 27-летнему словацкому футболисту шесть миллионов евро. Это максимальная зарплата, которую итальянцы готовы предложить Шкриньяру. Клуб ждет решения игрока.

Защитник выступает за «Интер» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания текущего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Италии Шкриньяр сыграл 15 матчей, в которых получил две желтые карточки.