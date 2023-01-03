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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанту» может возглавить экс-тренер «Спартака»

03 Января 2023 • 08:21 Комментировать

Немецкий специалист Доменико Тедеско, поработавший в чемпионате России в московском «Спартаке», может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Tuttomercatoweb.

По сообщениям источника, в приглашении наставника заинтересована «Аталанта». Бергамаски рассматривают кандидатуру Тедеско на случай возможного расставания с Джаном Пьеро Гасперини. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Последним местом работы Доменико был «РБ Лейпциг», который он покинул в сентябре прошлого года.

По итогам 15 туров Серии А «Аталанта» набрала 27 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Доменико Тедеско
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