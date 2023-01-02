«Сампдория» приобрела игрока «Удинезе»

Генуэзская «Сампдория» приобрела Брама Нёйтинка - нидерландского футболиста, который доселе выступал за «Удинезе». Условия трансфера не сообщаются, но защитник Нёйтинк стал первым приобретением «Сампдории» в открывшемся трансферном окне. В прошлом 32-летний Нёйтинг выступал в таких клубах, как нидерландский НЕК, бельгийский «Андерлехт», а с 2017 года защищал цвета «Удинезе». В составе фриулянцев он сыграл в 133 матчах, забив при этом три гола. С 2010 по 2013 год привлекался для выступлений в молодежной сборной Нидерландов - 12 матчей, один гол. «Сампдория», напомним, занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.