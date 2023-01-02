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Чемпионат Италии. Серия А

​Манчини: «Сейчас трудно сказать, что будет в чемпионате Италии»

02 Января 2023 • 21:04 Комментировать

В среду в Италии возобновляются матчи чемпионата, предстоит шестнадцатый тур, который сразу подарит топ-игру - «Интер» и «Наполи» сразятся между собой. Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини поделился своим прогнозом на оставшуюся часть чемпионата, дав понять, что ему трудно делать сейчас предсказания - уж слишком много неизвестных.

- Кто выиграет Скудетто? Трудно сказать, тем более, после 50-дневной паузы. У «Наполи», конечно же, большие шансы, восемь очков отрыва и очень хороший коллектив, - цитирует слова Роберто Манчини итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Роберто Манчини
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