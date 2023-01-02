Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» отложил переговоры со Шкриньяром слухи

02 Января 2023 • 18:35 Комментировать

«Интер» принял решение отложить переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром. Как сообщает Tuttosport, «нерадзурри» будут общаться со Шкриньяром и его представителями после матча за суперкубок Италии, который пройдёт 18 января. Трофей будут разыгрывать «Интер» и «Милан».

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца сезона 2022/2023. «Нерадзурри» хотят сохранить 27-летнего словака в своих рядах. Интерес к Шкриньяру приписывают сразу нескольким европейским грандам, в том числе «ПСЖ».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Милана Шкриньяра в 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
19:24 · Италия. Серия А
​Брозович угодил в лазарет «Интера»
18:35 · Италия. Серия А
​«Интер» отложил переговоры со Шкриньяром слухи
17:24 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги предостерегает Леау от трансфера в «Реал» или «Манчестер Сити»
16:14 · Италия. Серия А
​«Барселона» надеется на помощь де Йонга в подписании Дюмфриса
15:16 · Италия. Серия А
​Влахович до сих пор не тренируется с «Ювентусом»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему
12:31 · Италия. Серия А
На Иско претендуют два клуба Серии А
09:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Паредесу и ди Марии
09:37 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл усиление в АПЛ
08:53 · Италия. Серия А
«Милан» договорился о трансфере вратаря
00:39 · Италия. Серия А
Рива: «То поражение в финале от бразильцев - самая большая досада моей карьеры» 1
00:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с «Лацио», чтобы перейти в топ-клуб 1 слухи
01 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
На Жоржиньо претендуют три клуба 1
23:50 · Италия. Серия А
Рива: «Пеле звал меня в «Сантос» 1
Все новости
Рекомендуем