«Интер» принял решение отложить переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром. Как сообщает Tuttosport, «нерадзурри» будут общаться со Шкриньяром и его представителями после матча за суперкубок Италии, который пройдёт 18 января. Трофей будут разыгрывать «Интер» и «Милан».

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца сезона 2022/2023. «Нерадзурри» хотят сохранить 27-летнего словака в своих рядах. Интерес к Шкриньяру приписывают сразу нескольким европейским грандам, в том числе «ПСЖ».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Милана Шкриньяра в 60 миллионов евро.