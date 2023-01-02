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Чемпионат Италии. Серия А

​Филиппо Индзаги предостерегает Леау от трансфера в «Реал» или «Манчестер Сити»

02 Января 2023 • 17:24 Комментировать

Экс-форвард «Милана» Филиппо Индзаги дал совет Рафаэлу Леау, интерес к которому проявляют многие европейские гранды.

«На месте Леау я бы остался. Для меня «Милан» всегда был лучшим. Несколько лет назад можно было бы подумать о более престижном клубе, но теперь «Милан» снова обретает величие – они выиграли скудетто, пробились в Лигу чемпионов…

Леау силён, а может стать ещё сильнее. В «Милане» он может стать главным героем, быть в центре проекта.

Риск заключается в том, что в «Манчестер Сити» или «Реале» он окажется одним из многих. Если бы я давал Леау совет, то я порекомендовал бы ему остаться и стать ключевой фигурой «Милана», - сказал Индзаги Corriere della Sera.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Манчестер Сити Филиппо Индзаги Рафаэл Леау
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