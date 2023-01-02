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Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» надеется на помощь де Йонга в подписании Дюмфриса

02 Января 2023 • 16:14 Комментировать

«Барселона» ищет возможности по усилению позиции правого защитника. На радаре каталонского гранда находится Дензел Дюмфрис, который хорошо выступил за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Согласно информации El Nacional, в стане «сине-гранатовых» надеются на помощь Френки де Йонга – хавбек может убедить своего партнёра по сборной переехать на «Камп Ноу».

В настоящий момент 26-летний Дензел Дюмфрис выступает за «Интер». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 28 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Дензел Дюмфрис провёл за «Интер» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Френки де Йонг Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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