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Чемпионат Италии. Серия А

На Иско претендуют два клуба Серии А

02 Января 2023 • 12:31 Комментировать

Испанский полузащитник Иско, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», может трудоустроиться в итальянском чемпионате, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 30-летнего исполнителя проявляют столичные «Рома» и «Лацио». Ранее испанца также сватали в английский «Вулверхэмптон», однако до конкретных переговоров дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 12 поединках, отметившись двумя результативными передачами.

На клубном уровне полузащитник известен по выступлениям за мадридский «Реал» и «Малагу».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Иско Трансферы футбола - зима 2023
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