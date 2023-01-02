На Иско претендуют два клуба Серии А

Испанский полузащитник Иско, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», может трудоустроиться в итальянском чемпионате, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 30-летнего исполнителя проявляют столичные «Рома» и «Лацио». Ранее испанца также сватали в английский «Вулверхэмптон», однако до конкретных переговоров дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 12 поединках, отметившись двумя результативными передачами.

На клубном уровне полузащитник известен по выступлениям за мадридский «Реал» и «Малагу».