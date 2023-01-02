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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился о трансфере вратаря

02 Января 2023 • 08:53 Комментировать

24-летний колумбийский голкипер Девис Васкес, который выступает за «Гуарани», близок к переезду в итальянский чемпионат. Согласно сообщениям в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в его трансфере проявляет «Милан». Стороны провели переговоры и договорились о сделке.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря оценивается в 350 тысяч евро. За «Гуарани» он выступает с января 2021 года.

После 15 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 33 очка и располагается на второй позиции в турнирной таблице. «Россонери» отстают от лидирующего «Наполи» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Трансферы футбола - зима 2023 Девис Васкес
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