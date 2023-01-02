«Милан» договорился о трансфере вратаря

24-летний колумбийский голкипер Девис Васкес, который выступает за «Гуарани», близок к переезду в итальянский чемпионат. Согласно сообщениям в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в его трансфере проявляет «Милан». Стороны провели переговоры и договорились о сделке.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря оценивается в 350 тысяч евро. За «Гуарани» он выступает с января 2021 года.

После 15 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 33 очка и располагается на второй позиции в турнирной таблице. «Россонери» отстают от лидирующего «Наполи» на восемь баллов.