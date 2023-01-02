Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Рива: «То поражение в финале от бразильцев - самая большая досада моей карьеры»

02 Января 2023 • 00:39 Комментировать

В финале чемпионата мира 1970 года сошлись сборные Бразилии и Италии, но борьбы за титул не получилось - если бразильцы вышли в финале благодаря своей мощной игре, то итальянцев раздирал целый ряд проблем, в том числе и нездоровая обстановка внутри самой команды. До финала они добрались, скорее, не благодаря, а вопреки, к тому же, оставили слишком много сил в полуфинале, где обыграли ФРГ после 120 минут игры со счетом 4:3.

Как вспоминает одна из главных звезд той команды, Джиджи Рива, то поражение со счетом 1:4 остается для него самым большим сожалением в карьере.

- Фактически, то поражение - мое самое большое сожаление в карьере. Если бы можно было переиграть какой-либо матч в моей карьере, то я бы хотел переиграть именно ту игру, - цитирует Риву La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луиджи Рива ЧМ-1970
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
00:39 · Италия. Серия А
Рива: «То поражение в финале от бразильцев - самая большая досада моей карьеры»
00:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с «Лацио», чтобы перейти в топ-клуб слухи
01 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
На Жоржиньо претендуют три клуба
23:50 · Италия. Серия А
Рива: «Пеле звал меня в «Сантос»
23:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» надеется вернуть Влаховича в строй до матча с «Наполи»
23:30 · Италия. Серия А
Рива рассказал о том, как Пеле прилетел поиграть на Сардинию против «Кальяри»
23:14 · Италия. Серия А
Зеедорф признался, что хочет возглавить клуб Серии А
22:29 · Италия. Серия А
Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Челси» решил отпустить меня, когда я рассказал всю правду о взаимоотношениях с Тухелем»
19:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» определился с планами на январское трансферное окно
17:41 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» нацелился на Осимхена
15:44 · Италия. Серия А
Анчелотти рассказал о симпатии к «Интеру»
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти вспомнил о работе в «Наполи» и «Эвертоне»
11:50 · Италия. Серия А
Известно будущее Алекса Сандро в «Ювентусе»
09:42 · Италия. Серия А
Лукаку рассказал, что думает о «Наполи»
Все новости
Рекомендуем