Рива: «То поражение в финале от бразильцев - самая большая досада моей карьеры»

В финале чемпионата мира 1970 года сошлись сборные Бразилии и Италии, но борьбы за титул не получилось - если бразильцы вышли в финале благодаря своей мощной игре, то итальянцев раздирал целый ряд проблем, в том числе и нездоровая обстановка внутри самой команды. До финала они добрались, скорее, не благодаря, а вопреки, к тому же, оставили слишком много сил в полуфинале, где обыграли ФРГ после 120 минут игры со счетом 4:3.

Как вспоминает одна из главных звезд той команды, Джиджи Рива, то поражение со счетом 1:4 остается для него самым большим сожалением в карьере.

- Фактически, то поражение - мое самое большое сожаление в карьере. Если бы можно было переиграть какой-либо матч в моей карьере, то я бы хотел переиграть именно ту игру, - цитирует Риву La Gazzetta Dello Sport.