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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с «Лацио», чтобы перейти в топ-клуб слухи

02 Января 2023 • 00:22 Комментировать
Лечче
...
Лацио
1 3.70 X 3.30 2 2.10
04.01 18:30

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич не собирается подписывать новое соглашение со своим клубом.

Действующий договор 27-летнего серба с римлянами истекает через полтора клуба. Руководство «орлов» хотело бы продлить соглашение с давним лидером команды, однако тот, похоже, настроен уйти. По данным Sky Sport, Милинкович-Савич решил не подписывать новый контракт, чтобы перебраться в топ-клуб. Вероятно, «Лацио» придётся расстаться с хавбеком уже по окончании нынешнего сезона, чтобы он не ушёл свободным агентом в 2024 году.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Милинковича-Савича составляет 60 млн евро. Цвета «Лацио» он защищает с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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