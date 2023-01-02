Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич не собирается подписывать новое соглашение со своим клубом.

Действующий договор 27-летнего серба с римлянами истекает через полтора клуба. Руководство «орлов» хотело бы продлить соглашение с давним лидером команды, однако тот, похоже, настроен уйти. По данным Sky Sport, Милинкович-Савич решил не подписывать новый контракт, чтобы перебраться в топ-клуб. Вероятно, «Лацио» придётся расстаться с хавбеком уже по окончании нынешнего сезона, чтобы он не ушёл свободным агентом в 2024 году.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Милинковича-Савича составляет 60 млн евро. Цвета «Лацио» он защищает с 2015 года.