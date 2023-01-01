Рива: «Пеле звал меня в «Сантос»

Хорошо известно, что великий Пеле почти всю свою карьеру отыграл в одном клубе - бразильском «Сантосе». Времена были тогда такие, что игроку просто не позволялось уехать - предать вырастивший тебя клуб считалось бесчестьем. О том, как провалилась попытка миланского «Интера» заполучить Пеле, недавно рассказывал бывший президент этого клуба Массимо Моратти. Но, в свою очередь, Пеле приглашал других полюбившихся ему игроков в «Сантос». В частности, итальянца Джиджи Риву - одного из своих оппонентов по финалу ЧМ-1970.

- Пеле звал, и я раздумывал над этим предложением. Но любовь к Сардинии в итоге оказалась выше, я остался на родине. Но мысли уехать к Пеле были, - цитирует слова Ривы La Gazzetta Dello Sport.