Рива рассказал о том, как Пеле прилетел поиграть на Сардинию против «Кальяри»

Легендарный футболист «Кальяри» Джиджи Рива, в 1970 году принесший клубу единственное Скудетто, вспомнил о том, как когда-то на Сардинию прилетел не кто иной, как «Король футбола» - сам Пеле.

- Меня он очень впечатлил, когда прилетел сыграть товарищеский матч против моего «Кальяри». После игры мы с моим другом Джакомо пригласили Пеле в ресторан. Он улыбался всем вокруг, хотя был уже трехкратным чемпионом мира, он располагал всех к себе, разговаривал, как совершенно обычный человек, ни намека на заносчивость или что-то подобное. Все были поражены на самом деле. Это очень хороший пример для сегодняшних ребят, - цитирует Риву La Gazzetta Dello Sport.