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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» нацелился на Осимхена

01 Января 2023 • 17:41 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится на радаре «ПСЖ». Как сообщает Le10Sport, гранд французской Лиги 1 в настоящий момент рассматривает вариант с подписанием 24-летнего нигерийца.

Отмечается, что «Наполи» оценивает Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.

За «Наполи» 24-летний Виктор Осимхен выступает с осени 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор нигериец провёл за команду 76 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Наполи» на текущий момент является лидером чемпионата Италии.

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ПСЖ Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - зима 2023
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