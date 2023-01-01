​«ПСЖ» нацелился на Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится на радаре «ПСЖ». Как сообщает Le10Sport, гранд французской Лиги 1 в настоящий момент рассматривает вариант с подписанием 24-летнего нигерийца.

Отмечается, что «Наполи» оценивает Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.

За «Наполи» 24-летний Виктор Осимхен выступает с осени 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор нигериец провёл за команду 76 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Наполи» на текущий момент является лидером чемпионата Италии.