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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти рассказал о симпатии к «Интеру»

01 Января 2023 • 15:44 Комментировать

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти рассказал о своей симпатии к «Интеру». При этом по ходу своей карьеры он выступал за «Милан» - и как игрок, и как тренер.

«Да, это правда! У меня всегда остаётся симпатия к «Интеру», потому что это команда моего детства. С 6 до 15 лет я был фанатом «Интера», а затем мои взгляды постепенно несколько изменились. Сейчас я могу сказать, что я на сто процентов миланиста», - высказался Анчелотти в ходе интервью для Il Foglio.

В настоящий момент Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала». «Сливочные» делят место на вершине таблицы Ла Лиги с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Карло Анчелотти
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