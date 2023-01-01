Анчелотти рассказал о симпатии к «Интеру»

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти рассказал о своей симпатии к «Интеру». При этом по ходу своей карьеры он выступал за «Милан» - и как игрок, и как тренер.

«Да, это правда! У меня всегда остаётся симпатия к «Интеру», потому что это команда моего детства. С 6 до 15 лет я был фанатом «Интера», а затем мои взгляды постепенно несколько изменились. Сейчас я могу сказать, что я на сто процентов миланиста», - высказался Анчелотти в ходе интервью для Il Foglio.

В настоящий момент Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала». «Сливочные» делят место на вершине таблицы Ла Лиги с «Барселоной».