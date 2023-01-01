Известно будущее Алекса Сандро в «Ювентусе»

Фланговый защитник сборной Бразилии и туринского «Ювентуса» Алекс Сандро покинет итальянский гранд по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сандро покинет «старую синьору» в качестве свободного агента. Туринский гранд не планирует предлагать игроку новое трудовое соглашение. За «Ювентус» 31-летний южноамериканец выступает с августа 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Сандро провел 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.