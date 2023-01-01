Лукаку: «Интер» видит себя чемпионом по итогам сезона»

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.

«Все возможно, пока одна из команд не поднимет над головой трофей. Для этого мы и выходим на поле, чтобы продолжать верить. «Интер» видит себя чемпионом по итогам сезона. Мы по-прежнему в гонке, впереди еще шесть месяцев футбола. Конец чемпионата только 6 июня», - передает слова бельгийского футболиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

После 15 туров Серии А «нерадзурри» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на 11 очков.